Англія

Більше лише у шести гравців в історії ліги.

Лише шість футболістів випереджають Ерлінга Голанда за кількістю хет-триків в АПЛ.

Сьогодні форвард Манчестер Сіті забив три м'ячі у ворота Іпсвіча (4:1) у 2-му турі чемпіонату Англії.

Загалом на рахунку норвежця 7 хет-триків у Прем'єр-лізі за два роки. Стільки ж за всю кар'єру забив Вейн Руні.

Більше матчів із щонайменше трьома голами в АПЛ тільки в Серхіо Агуеро (12), Алана Ширера (11), Роббі Фаулера (9), Тьєррі Анрі, Гаррі Кейна і Майкла Оуена (всі — по 8).

У наступному турі Манчестер Сіті зіграє проти Вест Гема 31 серпня.