Англія

Наставник похвалив норвезького футболіста.

Пеп Гвардіола висловився про хет-трик Ерлінга Голанда у грі з Іпсвічем (4:1).

"Він робив це в Зальцбурзі та в Німеччині, його статистика вражає. З точки зору результативності він здатний змагатися з Роналду і Мессі. Статистика для його віку неймовірна.

Він неймовірно небезпечний. Сподіваюся, він залишиться на багато років", — сказав головний тренер Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що у Голанда сім хет-триків в АПЛ за два роки.