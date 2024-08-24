Наставник похвалив норвезького футболіста.
Ерлінг Голанд, Getty Images
24 серпня 2024, 22:22
Пеп Гвардіола висловився про хет-трик Ерлінга Голанда у грі з Іпсвічем (4:1).
"Він робив це в Зальцбурзі та в Німеччині, його статистика вражає. З точки зору результативності він здатний змагатися з Роналду і Мессі. Статистика для його віку неймовірна.
Він неймовірно небезпечний. Сподіваюся, він залишиться на багато років", — сказав головний тренер Манчестер Сіті.
Раніше повідомлялося, що у Голанда сім хет-триків в АПЛ за два роки.