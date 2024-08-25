Англія

"Каноніри" солідно розпочинають новий сезон в АПЛ.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про переможний матч з Астон Віллою (2:0) в рамках 2-го туру АПЛ. Цитує іспанського фахівця BBC.

"Нам потрібно було змінити ситуацію, був десятихвилинний відрізок, на якому ми не могли знайти свій ритм, а суперник показував найкращий футбол. У нього був гольовий момент, але Рая зробив приголомшливий "сейв", це було чарівно.

Ми майже не пропускаємо, і за це слід похвалити команду. На цьому стадіоні важко грати, але Рая проявив себе, коли ми його потребували, і зробив розкішний порятунок.

Всі показали свій характер, не тільки Сака. Астон Вілла грала від оборони, як ми й очікували, проте ми підлаштувалися і діяли хоробро. А тоді, коли було потрібно, щоб окремі футболісти себе проявляли, вони робили саме це, і ось чому ми перемогли", — сказав Артета.