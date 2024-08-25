Англія

"Трактористи" продовжують комплектацію складу.

Іпсвіч Таун оформив трансфер вінгера Джека Кларка з Сандерленда. Про це повідомляє офіційний сайт новачка АПЛ.

Зазначається, що з 23-річним гравцем підписано контракт до 30 червня 2029 року. За інформацією Трансфермаркт, "трактористи" заплатили за уродженця Йорку 17,7 млн. євро. 25% від цією суми будуть переведені Тоттенгему, якому Джек належав з 2019 по 2022 рік.

Минулого сезону Джек Кларк відіграв у Чемпіоншипі за Сандерленд 40 матчів, забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі. Він став найкращим бомбардиром команди у другому за силою дивізіоні Англії.

Раніше повідомлялося, що Іпсвіч підписав найкращого бомбардира Чемпіоншипу.