Гравці збірної України братимуть участь у матчах 2 туру чемпіонату Англії.
Ілля Забарний, Getty Images
25 серпня 2024, 14:58
У рамках другого туру АПЛ-2024/25 Борнмут прийматиме Ньюкасл Юнайтед, а Челсі гостюватиме у Вулвергемптона.
Місце в стартовому складі Борнмута знайшлося й для українського центрального захисника Іллі Забарного.
Із перших хвилин іншого поєдинку гратиме український лівий вінгер Челсі Михайло Мудрик.
Матчі Борнмут — Ньюкасл Юнайтед і Вулвергемптон — Челсі розпочнуться о 16:00 за київським часом.