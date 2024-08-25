У рамках другого туру АПЛ-2024/25 Борнмут прийматиме Ньюкасл Юнайтед, а Челсі гостюватиме у Вулвергемптона.

Місце в стартовому складі Борнмута знайшлося й для українського центрального захисника Іллі Забарного.

Із перших хвилин іншого поєдинку гратиме український лівий вінгер Челсі Михайло Мудрик.

Матчі Борнмут — Ньюкасл Юнайтед і Вулвергемптон — Челсі розпочнуться о 16:00 за київським часом.