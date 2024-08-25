Англія

11-й трансфер "трактористів".

Іпсвіч Таун оформив трансфер захисника Дара О'Ши з Бернлі. Про це повідомляє офіційний сайт представника АПЛ.

Зазначається, що "трактористи" підписали контракт із 25-річним ірландцем до літа 2029 року. За інформацією Трансфермаркт, новачок АПЛ заплатив за гравця 14,2 млн. євро.

Минулого сезону Дара О'Ши відіграв за Бернлі 37 матчів, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Іпсвіч придбав найкращого бомбардира Сандерленда минулого сезону.