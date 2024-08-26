Англія

На підході перший вхідний трансфер "червоних" в еру Слота.

Воротар іспанської Валенсії Гіоргі Мамардашвілі сьогодні пройде медобстеження перед трансфером у Ліверпуль. Про це повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ліверпуль практично домовився з Валенсією про перехід 23-річного грузина зі зворотньою орендою до "кажанів" на один рік.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

У минулому сезоні Гіоргі Мамардашвілі провів 37 матчів за Валенсію, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".