Англія

"Червоні" стартують в АПЛ з двох "сухих" перемог.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про вдалий старт сезону його команди. Цитує нідерландського фахівця офіційний сайт "червоних".

"Це радує. Дві хороші перемоги над складними суперниками, тому що Брентфорд провів дуже хорошу стартову гру минулого тижня, але нам ще багато чого належить довести в сезоні. Я думаю, що обидві команди, Іпсвіч та Брентфорд, заслуговують на нашу повагу за те, як вони грали проти нас, але я не очікую, що хтось із них увійде до шістки найкращих за підсумками сезону. Завжди приємно починати з двох перемог і двох сухих матчів.

Чи задоволений я грою команди? Так, але це цілком нормально, тому що я успадкував сильну команду і всі гравці залишилися. Ми намагаємося зберегти багато чого, деякі речі майже ті ж самі, але і намагаємося скорегувати одну або дві речі, в яких, як нам здається, ми могли б додати. Якби Клопп залишився, він би постарався знайти ці одну-дві речі, які могли б поліпшити команду.

Для мене немає нічого дивного в тому, що ми так граємо — і для вас це не повинно бути сюрпризом, тому що ви бачили, як команда грала так багато разів і в минулому сезоні", — сказав Слот.

Нагадаємо, Ліверпуль розпочав новий сезон з двох перемог — над Іпсвічем (2:0) та Брентфордом (2:0).