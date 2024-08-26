Англія

"Чайки" продовжують трансферну кампанію.

Англійський Брайтон купив Меттью О'Райлі у шотландського Селтіка. Про це повідомляє офіційний сайт "чайок".

Клуби не розкривають вартість трансферу, однак, за інформацією Трансфермаркт, шотландці встановили новий клубний рекорд ціни продажу свого гравця, отримавши за О'Райлі 29,5 млн. євро. Попереднє досягнення було встановлено торік під час переходу Жоти Невеша в саудівський Аль-Іттіхад за 25 мільйонів євро.

Зазначається, що 23-річний данець підписав з Брайтоном трудову угоду до 30 червня 2029 року.

Минулого сезону Метт О'Райлі відіграв за Селтік 49 матчів, забив 19 голів та віддав 18 результативних передач. Також він став найкращим асистентом чемпіонату Шотландії, відзначившись 11-а гольовими пасами.