Англія

28-річний іспанець продовжить кар'єру в АПЛ.

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Реала Сосьєдад Мікелем Меріно.

Деталі трансферу 28-річного іспанця не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу становила 37 мільйонів фунтів стерлінгів з урахуванням бонусів.

Арсенал уточнив, що контракт довгостроковий, а Романо доповнює, що він розрахований до літа 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Меріно провів 45 матчів, у яких забив вісім голів та віддав п'ять гольових передач.