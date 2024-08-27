28-річний іспанець продовжить кар'єру в АПЛ.
Мікель Меріно, ФК Арсенал
27 серпня 2024, 18:20
Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Реала Сосьєдад Мікелем Меріно.
Деталі трансферу 28-річного іспанця не розголошуються.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу становила 37 мільйонів фунтів стерлінгів з урахуванням бонусів.
Арсенал уточнив, що контракт довгостроковий, а Романо доповнює, що він розрахований до літа 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.
Минулого сезону Меріно провів 45 матчів, у яких забив вісім голів та віддав п'ять гольових передач.