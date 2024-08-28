Подія відбулась під час кубкового матчу.
Ферді Кадіоглу, Getty Images
28 серпня 2024, 10:10
Напередодні англійський Брайтон розгроми Кроулі в домашньому матчі 1/32 фіналу Кубка англійської ліги (4:0).
Окрім перемоги та виходу команди до наступного раунду змагань, цей вечір запам’ятається фанатам "чайок" ще й з іншої причини.
У перерві протистояння на полі Амекс Стедіум з’явився турецький фланговий захисник Ферді Кадіоглу, який цього літа перейшов із Фенербахче до Брайтона.
Цей трансфер 24-річного виконавця коштував 30 млн євро.
Контракт підписано до 2029 року.
Кадіоглу в минулому сезоні відіграв 51 матч, забив три голи та віддав п’ять гольових передач, а в цій кампанії за п’ять зустрічей забив один м’яч.