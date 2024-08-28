Англія

Позиція клубу з приводу трансферу не є очевидною.

Польський фланговий захисник Якуб Ківьор, так само, як і українець Олександр Зінченко, опинився в скрутній ситуації кадрової боротьби за місце в стартовому складі лондонського Арсенала, коли клуб цього літа підписав Ріккардо Калафіорі, а Юррієн Тімбер повернувся після травми.

24-річний виконавець спочатку навіть поривався піти до оренди, тоді як його клуб отримав пропозиції від таких клубів, як іспанський Вільярреал, а також італійські Болонья, Фіорентина та міланський Інтер.

Однак зрештою "каноніри" на всі можливі опції відповідали відмовою й перемовини в підсумку зайшли в глухий кут.

Таким чином очікується, що поляк зробить чергову спробу конкурувати за місце в стартовому складі впродовж цього сезону.

За перший рік у Арсеналі Ківьор провів 30 матчів, забив один гол та віддав три гольові передачі.