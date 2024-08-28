Англія

Гравець збірної Італії перебирається до чемпіонату Англії.

Лівий вінгер Ювентуса Федеріко К'єза вже невдовзі має поповнити склад Ліверпуля, передає журналіст Фабріціо Романо.

За 26-річного італійця "червоні" віддадуть 13 млн євро з бонусами. Очікується, що з новим клубом гравець підпише чотирирічний контракт.

Романо повідомляє, що вже сьогодні, 28 серпня, К'єза має прибути до Ліверпуля. Коли саме він проходитиме медогляд перед трансфером наразі невідомо.

У сезоні-2023/24 Федеріко взяв участь у 37 матчах Ювентуса в усіх турнірах, відзначившись 10 голами та 3 асистами. На Євро-2024 зі збірною Італії він відіграв 4 поєдинки.

Нагадаємо, Ліверпуль учора, 27 серпня, повідомив про придбання голкіпера Валенсії Гіоргі Мамардашвілі.