Але шансів на здійснення трансферу не надто багато.
Хоан Гарсія, Getty Images
29 серпня 2024, 07:45
Лондонський Арсенал під завершення літнього трансферного вікна вирішив підняти питання ротації голкіперів у власному складі, до цього підготувавши перехід Аарона Рамсдейла до Саутгемптона.
Наразі можливі опції для "канонірів" зосереджені лише на одному гравці — іспанці Хоані Гарсії Понсі з Еспаньйола.
Відповідно завдання "папуг" на найближчі кілька днів — утримати основного 23-річного виконавця в себе в колективі.
Забезпечити це Еспаньйол прагне високою вартістю переходу — виключно суми від 30 млн євро цікавлять іспанський і ця позиція залишатиметься незмінною.
За минулий сезон олімпійський чемпіон провів 21 матч, пропустив 10 голів та 12 разів відіграв "на нуль". У поточній кампанії за три гри він пропустив двічі та одного разу видав "сухий" матч.