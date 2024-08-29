Англія

Але шансів на здійснення трансферу не надто багато.

Лондонський Арсенал під завершення літнього трансферного вікна вирішив підняти питання ротації голкіперів у власному складі, до цього підготувавши перехід Аарона Рамсдейла до Саутгемптона.

Наразі можливі опції для "канонірів" зосереджені лише на одному гравці — іспанці Хоані Гарсії Понсі з Еспаньйола.

Відповідно завдання "папуг" на найближчі кілька днів — утримати основного 23-річного виконавця в себе в колективі.

Забезпечити це Еспаньйол прагне високою вартістю переходу — виключно суми від 30 млн євро цікавлять іспанський і ця позиція залишатиметься незмінною.

За минулий сезон олімпійський чемпіон провів 21 матч, пропустив 10 голів та 12 разів відіграв "на нуль". У поточній кампанії за три гри він пропустив двічі та одного разу видав "сухий" матч.