Англія

Гравець ствердився в намірах залишити клуб.

Іспанський фланговий захисник Серхіо Регілон у складі лондонського Тоттенгема не бачить власного майбутнього, бо не отримував достатньої уваги від головного тренера Анге Постекоглу минулого сезону й тим паче не матиме її в ситуації цього футбольного року, коли вже висловив бажання залишити клуб.

Однак усі чутки довкола 27-річного виконавця зводяться до тих самих двох турецьких клубів — Фенербахче та Галатасарая, які раніше висловили зацікавленість у гравці.

Проте час до закриття трансферного вікна спливає дуже швидко, а "канарки", нехай і продали до англійського Брайтона свого ключового гравця на цій позиції, Ферді Кадіоглу, навіть не починали розмови щодо переходу Регілона.

Те саме стосується й "левів", які так і не впорались із розвантаженням власної заявки під придбання чергового легіонера.

Утім, Регілон не здається, і Тоттенгем запевнив його в тому, що, за наявності адекватної пропозиції, трансфер відбудеться хоч в останні хвилини трансферного вікна.

Можливо, французький Лілль, який тільки-но з’явився на горизонті, досягне успіху в цьому питанні.

Регілон у минулому сезоні провів 28 матчів, зробивши чотири гольові передачі.