Англія

Іспанець стане одноклубником Іллі Забарного.

Борнмут оголосив про оренду голкіпера Челсі Кепи Аррісабалаги.

Орендна угода розрахована на один сезон.

Минулого сезону Кепа виступав в оренді за мадридський Реал, де боровся за місце в основному складі проти українця Андрія Луніна без травмованого Тібо Куртуа. На його рахунку було 20 матчів, вісім з яких на нуль за 18 пропущених м'ячів.

Також додамо, що іспанські ЗМІ влітку заявляли, що Кепа може залишитися в Реалі, оскільки досі незрозуміла ситуація із контрактом Луніна.