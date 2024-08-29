Опорний півзахисник Ліверпуля Стефан Байчетич поповнить склад РБ Зальцбург, передає журналіст Фабріціо Романо.

РБ Зальцбург — Динамо 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів 27.08.2024

Сьогодні, 29 серпня, австрійський гранд має завершити підписання 19-річного іспанця на правах оренди. Раніше гравцем цікавилась Барселона, проте підписання не відбулось через проблеми каталонців із фейр-плей.

Найближчим часом іспанець пройде медогляд в Зальцбурзі.

У сезоні-2023/24 Байчетич узяв участь у 3 матчах Ліверпуля в усіх турнірах. Майже 200 днів кампанії він пропустив через травму.

Нагадаємо, що нещодавно РБ Зальцбург також придбав у Ліверпуля півзахисника Боббі Кларка