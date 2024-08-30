Англійський голкіпер залишив Арсенал, підписавши зі "святими" чотирирічний контракт.
Аарон Рамсдейл, ФК Саутгемптон
30 серпня 2024, 15:03
Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря збірної Англії Аарона Рамсдейла, права на якого раніше належали лондонському Арсеналу.
26-річний англієць підписав зі "святими" контракт, який буде розраховано на наступні чотири роки.
За неофіційною інформацією, трансфер Рамсдейла коштував Саутгемптону 24-25 мільйонів фунтів стерлінгів з урахуванням бонусів.
У минулому сезоні Аарон Рамсдейл програв конкуренцію за місце в стартовому складі Давіду Раї, провівши всього 990 хвилин в 11 матчах, в яких він пропустив 12 голів та тричі відстояв "на нуль".