Англія

Англійський голкіпер залишив Арсенал, підписавши зі "святими" чотирирічний контракт.

Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря збірної Англії Аарона Рамсдейла, права на якого раніше належали лондонському Арсеналу.

26-річний англієць підписав зі "святими" контракт, який буде розраховано на наступні чотири роки.

За неофіційною інформацією, трансфер Рамсдейла коштував Саутгемптону 24-25 мільйонів фунтів стерлінгів з урахуванням бонусів.

У минулому сезоні Аарон Рамсдейл програв конкуренцію за місце в стартовому складі Давіду Раї, провівши всього 990 хвилин в 11 матчах, в яких він пропустив 12 голів та тричі відстояв "на нуль".