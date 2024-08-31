Англія

Заробітчани не закінчаться ніколи.

Англійський нападник Айвен Тоуні був метою чималої кількості провідних європейських клубів уже не перше трансферне вікно.

Однак наприкінці цьогорічної літньої кампанії переходів 28-річного виконавця занесло в Саудівську Аравію.

Місцевий Аль-Ахлі виграв конкуренцію за рахунок ставки в 40 млн євро та підписав гравця збірної Англії на чотири роки.

Тоуні отримуватиме на Близькому Сході до 20 млн євро за сезон.

У минулому сезоні Айвен провів 17 матчів, забив чотири голи та віддав дві гольові передачі, а також відсидів дискваліфікацію через участь у азартних іграх.