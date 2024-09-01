Football.ua представляє прев'ю до матчу АПЛ, який пройде 1 вересня і розпочнеться о 15:30.
Ньюкасл - Тоттенгем, getty images
01 вересня 2024, 08:15
У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Ньюкасл Юнайтед прийматиме на власному полі лондонський Тоттенгем.
НЕДІЛЯ, 1 ВЕРЕСНЯ, 15:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Ньюкасл і Тоттенгем, безперечно, мають величезні амбіції та вельми зрозумілі цілі на сезон. Ідеальним варіантом для кожної з цих двох команд є потрапляння до Ліги чемпіонів, при цьому відсутність єврокубків загалом сприйматиметься кожним з таборів як провал. Як відомо, "сороки" якраз і проведуть цей сезон без єврокубків після повернення до групового етапу Ліги чемпіонів роком раніше, при цьому травми деяких ключових виконавців і мізерна варіативність щодо ротації не завадили команді Едді Гау фінішувати сьомими в таблиці минулого сезону АПЛ.
Важко сказати, що у новій кампанії Ньюкасл чимось дуже сильно здивував — стилістично це все той же прагматичний та фізичноорієнтований колектив, тому важко сказати, що невисока результативність проти Саутгемптона та Борнмута у перших двох турах стала для когось сенсацією. Але головне все ж результат, а не те, наскільки естетичний футбол ти демонструєш. І у "сорок" цим результатом стали чотири набрані очки на старті нового розіграшу АПЛ.
Але конкретно у матчах з Тоттенгемом ці канони щодо прагматичного футболу Ньюкасла зазвичай руйнуються, а ми, у свою чергу, стаємо свідками неочікуваних результатів із купою забитих голів. Вболівальники "шпор" досі навряд чи стерли з пам'яті той розгром від НЮ у весняній частині минулої кампанії, з якого і розпочався шлях лондонців до втрати надій на Лігу чемпіонів.
Щодо початку сезону у виконанні "шпор", то за фіаско проти Лестера з перформансом Джеймі Варді підопічні Анже Постекоглу змогли реабілітуватися у матчі з Евертоном. Проте з урахуванням травм Соланке та Рішарлісона — двох номінальних центрфорвардів Тоттенгема, а також того, що з "ірисками" зараз розбираються абсолютно всі, то до рівня готовності лондонців все ж певні питання існують. Аналогічно можна сказати і про Ньюкасл, в якого є кадрові втрати абсолютно у кожній лінії.
За версією компанії FAVBET, однозначного фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Ньюкасла пропонується коефіцієнт 2,51, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2,64. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,0.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
НЬЮКАСЛ: Поуп — Тріпп'єр, Крафт, Берн, Лівраменто — Лонгстафф, Гімараес, Жоелінтон — Гордон, Ісак, Барнс
ТОТТЕНГЕМ: Вікаріо — Порро, Ромеро, Драгушін, Удоджі — Сарр, Біссума, Меддісон — Бреннан, Кулусевські, Сон
Не зіграють: Дубравка, Шер, Ласеллс, Ботман, Майлі, Вілсон — Соланке, Рішарлісон
Під питанням: Віллок — ...
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