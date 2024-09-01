Англія

Статистика не на користь команди Тен Гага.

В рамках 3-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд буде приймати принципового суперника — Ліверпуль.

"Червоні дияволи" виграли лише один зі своїх останніх 12 матчів англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля. Єдина перемога за цей період сталася у 3 турі чемпіонату Англії сезону-2022/23. Тоді манкуніанський клуб на Олд Траффорд здолав Ліверпуль з рахунком 2:1.

Після стартових двох турів МЮ має в своєму активі три набраних пункти (Фулгем 1:0, Брайтон 1:2). В свою чергу Ліверпуль наразі йде без втрат (Іпсвіч 2:0, Брентфорд 2:0).

Матч між МЮ та Ліверпулем відбудеться сьогодні, о 18:00 за київським часом.

Раніше головний тренер Манчестер Юнайтед Тен Гаг висловився про майбутню гру з Ліверпулем.