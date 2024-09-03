Англія

Спортивний директор МЮ висловився про роботу з головним тренером команди.

У центральному матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед поступився Ліверпулю на Олд Траффорд із рахунком 0:3, проте в керівництві манкуніанців все ще з оптимізмом дивляться на перспективи команди під керівництвом Еріка тен Гага.

Спортивний директор "червоних дияволів" Ден Ешфорт оцінив спільну роботу з нідерландським фахівцем.

"Мене не було в Манчестер Юнайтед до 1 липня, тому все, що я можу зробити, це оцінити поточний період: мені дуже сподобалося працювати з Еріком протягом останніх восьми тижнів.

Я бачу, що моя робота полягає в тому, щоб підтримувати його всіма можливими способами — чи це оперативні моменти, чи це трансферна робота, чи це з медичних питань, чи це пов'язано з психологією, чи щось пов'язане з тренувальним процесом.

Я мушу підтримувати його у багатьох питаннях, щоб він міг повністю зосередитися на тренувальному процесі та тактичному плані матчу, щоб Манчестер Юнайтед зміг досягати успіхів", — заявив Ешфорт в коментарі для The Athletic.

Нагадаємо, раніше свою думку про Еріка тен Гага висловив виконавчий директор "червоних дияволів" Омар Беррада.