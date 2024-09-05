Англія

Організатори змагань висунули вісім кандидатів на отримання нагороди.

Перший місяць сезону англійської Прем’єр-ліги залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.

Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:

– Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) / 3 матчі (Челсі, Іпсвіч, Вест Гем), 7 голів;

– Браян Мбемо (Брентфорд) / 3 матчі (Крістал Пелес, Ліверпуль, Саутгемптон), 3 голи;

– Амаду Онана (Астон Вілла) / 3 матчі (Вест Гем, Арсенал, Лестер), 2 голи;

– Коул Палмер (Челсі) / 3 матчі (Манчестер Сіті, Вулвергемптон, Крістал Пелес), 1 гол + 4 гольові передачі;

– Давід Рая (Арсенал) / 3 матчі (Вулвергемптон, Астон Вілла, Брайтон), 2 "сухих" матчі + 1 пропущений;

– Букайо Сака (Арсенал) / 3 матчі (Вулвергемптон, Астон Вілла, Брайтон), 1 гол + 3 гольові передачі.

– Мохамед Салах (Ліверпуль) / 3 матчі (Іпсвіч, Брентфорд, Манчестер Юнайтед), 3 голи + 3 гольові передачі.

– Денні Велбек (Брайтон) / 3 матчі (Евертон, Манчестер Юнайтед, Арсенал), 2 голи + 1 гольовий пас.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів АПЛ та нижче в цьому матеріалі.