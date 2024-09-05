Гюрцелер потужно розпочинає в англійському футболі.
Гюрцелер, getty images
05 вересня 2024, 15:20
Стали відомі номінанти на приз найкращому тренеру місяця в АПЛ. Про це повідомляє офіційний сайт англійської Прем'єр Ліги.
Список претендентів виглядає наступним чином:
Мікель Артета (Арсенал) — 3 матчі, 2 перемоги, 1 нічия, різниця голів: +4.
Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті) — 3 матчі, 3 перемоги, різниця голів: +7.
Фабіан Гюрцелер (Брайтон) — 3 матчі, 2 перемоги, 1 нічия, різниця голів: +4.
Арне Слот (Ліверпуль) — 3 матчі, 3 перемоги, різниця голів: +7.