Англія

Португальський плеймейкер торкнувся теми навантажень на футболістів, які щороку збільшуються.

Клубний футбол вирушив на нетривалу міжнародну паузу, пов'язану з матчами національних збірних, проте особисто гравцям від цього не легше.

Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті та збірної Португалії Бернарду Сілва торкнувся теми щорічного збільшення кількості матчів як на клубному, так і на міжнародному рівні.

"Розклад матчів абсолютно божевільний. Ми щойно отримали новину, що у нас є лише один день відпочинку на матч Кубка англійської ліги. Ми, ймовірно, будемо грати кожні три дні протягом місяців. Це просто абсурд.

У Лізі чемпіонів, якщо ви не пройшли в 1/8 фіналу, вам все одно доведеться зіграти ще дві гри. Правда, склади більші, але я не скажу, що це полегшує життя. Це було нелегко.

Я проводжу дуже мало часу з родиною та друзями. Кількість ігор, які ми маємо грати, є абсолютно абсурдною", — цитує слова Бернарду Сілва Record.

Нагадаємо, напередодні збірна Португалії здобула перемогу над Хорватією у рамках Ліги націй (2:1), а вже восьмого вересня на португальську команду очікує зустріч із Шотландією.