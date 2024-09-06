Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 5 вересня 2024 року.

Збірна Португалії у стартовому матчі нового розіграшу Ліги націй на своєму полі здобула перемогу над Хорватією (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито вже на сьомій хвилині, коли у складі португальців відзначився Діогу Далот. Потім на 34 хвилині своїм 900 голом у кар'єрі відзначився Кріштіану Роналду.

Хорвати змогли відповісти лише автоголом Далота на 41 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Португалія — Хорватія у рамках 1-го туру Ліги націй-2024/25:

Португалія — Хорватія 2:1

Голи: Далот, 7, Роналду, 34 — Далот, 41 (автогол).

Португалія: Кошта — Далот, Діаш, Інасіу (А. Сілва, 77), Мендеш — Б. Сілва, Фернандеш, Вітінья (Гонсалвеш, 90) — Нету (Невеш, 46), Роналду (Жота, 87), Леау (Семеду, 46).

Хорватія: Лівакович — Якич (П. Сучич, 77), Шутало, Понграчич (Чалета-Цар, 46), Гвардіол, Соса — Ковачич — Пашалич, Батуріна (Матанович, 61) — Модрич (Перішич, 77) — Крамарич.

Попередження: Модрич.