Англія

Асоціація вважає, що це юрисдикція ФІФА.

Енцо Фернандеса не покарають в Англії за расистську кричалку.

Нагадаємо, під час святкування перемоги в Кубку Америки гравці збірної Аргентини заспівали образливу кричалку про футболістів збірної Франції: "Грають за Францію, але всі родом з Анголи. Їхні мами — нігерійки, їхні тата — камерунці, але в паспорті написано: "Француз". Фернандес вів пряму трансляцію, але швидко перервав її.

Пізніше Енцо вибачився перед партнерами по Челсі.

Футболістові не загрожують санкції в АПЛ. Футбольна асоціація Англії (FA) вважає, що цей епізод підпадає під юрисдикцію ФІФА.

Раніше повідомлялося, що Енцо Фернандес стане віце-капітаном Челсі.