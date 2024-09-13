Англія

У норвежця божевільні показники на старті нового чемпіонату.

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став гравцем серпня в АПЛ, повідомляє офіційний сайт ліги.

Голанд змагався з Коулом Палмером із Челсі та Мохамедом Салахом із Ліверпуля.

В серпні норвежець забив 7 голів у 3 матчах АПЛ. Ерлінг оформив хет-трики у ворота Іпсвіча та Вест Гема, а також забив один м'яч Челсі.

Такод він став першим гравцем, який зробив хет-трик у двох із перших трьох матчах команди в сезоні АПЛ.