Україна

Сенегалець відправився в ізраїльський клуб.

Динамо та Хапоель (Єрусалим) досягли угоди про трансфер на правах оренди 21-річного півзахисника Самби Діалло.

Орендна угода розрахована на один рік без права повноцінного трансферу.

Зазначимо, що у минулому сезоні Діалло взяв участь у 10 матчах першої команди Динамо у чемпіонаті України та забив один м’яч. А у нинішньому сезоні двічі потрапляв до заявки на матчі, але на поле не виходив.

Нагадаємо, раніше кияни віддали в Зорю Супрягу.