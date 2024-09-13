Англія

Іспанський фахівець висловився про продовження контракту з "канонірами".

Напередодні лондонський Арсенал офіційно оголосив про продовження контракту зі своїм головним тренером Мікелем Артетою до 2025 року.

Іспанський фахівець заявив, що навіть не розглядав варіантів із тим, щоб залишити свою роботу в таборі "канонірів".

"Я ніколи не збирався йти з Арсеналу заради іншого клубу або країни. Це моя емоційна прихильність.

Моя сім'я та мої діти. Життєвий досвід, який я маю. Моменти спілкування з людьми. Все це має для мене дуже велике значення", — заявив Мікель Артета.

Нагадаємо, Мікель Артета очолив Арсенал у 2019 році. За цей час він виграв три трофеї: Кубок Англії та два Суперкубки Англії.

Окрім цього, іспанський фахівець зміг повернути кризову команду у чемпіонську боротьбу та Лігу чемпіонів. Так, у двох останніх сезонах "каноніри" фінішували другими в АПЛ, тоді як у минулій кампанії підопічним Артети не вистачило всього двох очок до чемпіонства.