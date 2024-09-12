Англія

Іспанець залишається в Лондоні надовго.

Арсенал повідомив, що головний тренер команди Мікель Артета продовжив чинну угоду з клубом, яка була розрахована до 2025 року.

За офіційними даними, іспанець підписав довгострокову угоду, раніше повідомлялось, що це контракт до 2027 року, а Артета стане одним із найбільш високооплачуваних тренерів у Європі.

Артета очолив Арсенал у 2019 році. За цей час він виграв три трофеї: Кубок Англії та два Суперкубки країни.

Минулий сезон команда закінчила на другому місці, відставши від Ман Сіті на два очки.