Англія

Пеп зледащів.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що з приходом Арне Слота на посаду головного тренера Ліверпуля, йому доводиться переглядати більше матчів мерсисайдського клубу. Цитує іспанця Sky Sports.

"Перед матчами Ліги чемпіонів із новим клубом, про який мені мало що відомо, я дивлюся більше ігор цієї команди, ніж коли готуюся, наприклад, до Арсеналу, адже Артета очолює його вже чотири або п'ять років.

Раніше так само було і з Ліверпулем Юргена Клоппа. Тепер я змушений дивитися більше матчів Ліверпуля через Арне Слота. Поки що не знаю точно, що вони роблять на полі. Однак із Юргеном нам вдалося пізнати один одного краще.

Коли я був молодшим, дивився набагато більше футболу, ніж зараз. Тепер я став лінивішим. Думаю, дивлюся достатньо, щоб розуміти, чого хочуть наші суперники. Намагаюся підбирати правильні кадри, а потім показувати їх футболістам", — заявив Пеп.