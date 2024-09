Англійська Прем'єр-ліга офіційно оголосила ім'я найкращого тренера турніру за підсумками серпня.

Так, найкращим фахівцем минулого місяця в АПЛ став молодий керманич Брайтона Фабіан Гюрцелер, який влітку очолив команду замість Роберто Де Дзербі та продемонстрував безпрограшний старт нового сезону англійської першості з трьох матчів.

31-річний Гюрцелер отримав нагороду завдяки перемогам над Евертоном (3:0) та Манчестер Юнайтед (2:1), а також нічийному результату з лондонським Арсеналом (1:1), увійшовши в історію як наймолодший тренер, який визнавався найкращим в АПЛ за підсумками місяця.

Крім того, Фабіан Гюрцелер став першим менеджером, який виграв нагороду "Тренер місяця" в свій перший місяць у Прем’єр-лізі після того, як Анже Постекоглу досяг цього на чолі Тоттенгема у серпні 2023 року.

