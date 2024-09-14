Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 14 вересня і розпочнеться о 22:00.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Борнмутом та лондонським Челсі, яке пройде на Віталіті Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

[ 8 ] БОРНМУТ — ЧЕЛСІ [ 11 ]

СУБОТА, 14 ВЕРЕСНЯ, 22:00. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Клубний футбол повертається після міжнародної паузи на матчі на національних збірних, а разом із ним, звичайно, повертається і наш улюблений чемпіонат Англії, де сьогодні ми побачимо одну з варіацій "українського дербі", бо Ілля Забарний та його Борнмут прийматимуть на своєму полі Челсі з Михайлом Мудриком. Після матчів збірних завжди вкрай непросто оцінити поточну форму команд, що лише додає інтриги у будь-яке протистояння. Сьогоднішній матч не є винятком із правил, хоча навіть без цього однозначного фаворита виділити у поточних реаліях було б складно.

Минулий сезон став для Борнмута по-справжньому проривним під керівництвом Андоні Іраоли, який зібрав під своїм крилом перспективну команду з молодих та перспективних виконавців, здатних демонструвати ефектний атакуючий футбол. Здавалося, багатьох могла збентежити нічия у стартовому турі з Ноттінгем Форест, який попередньо вважається майбутнім борцем за виживання, проте подальша нічия з Ньюкаслом і неймовірний камбек з Евертоном на останніх хвилинах другого тайму дали нам зрозуміти, що "вишні" все ще здатні приємно дивувати і не планують обмежуватися успіхом та прогресом зразка минулої кампанії.

Щодо Челсі справи йдуть не так очевидно і позитивно, що вже стало традиційним станом і характеристикою лондонців в епоху керівництва Тодда Боелі та Бехдада Егбалі, які продовжують тягнути ковдру в протилежні сторони, маючи абсолютно різні погляди на розвиток "пенсіонерів". Суперечки акціонерів Челсі поза футбольним полем прямо віддзеркалюються і безпосередньо на футбольній складовій, тоді як навіть потенційний прогрес команди під керівництвом нового головного тренера Енцо Марески абсолютно не гарантує того, що одного дня один із власників клубу не почне наполягати на іншій тренерській кандидатурі. Маурісіо Почеттіно не дасть збрехати.

Старт нового сезону став для Челсі таким же хаотичним, як і трансферна політика клубу. У першому турі "пенсіонери" очікувано і без особливого супротиву поступилися Манчестер Сіті, потім була феєрична перемога над Вулвергемптоном з результативним камбеком (6:2), а перед міжнародною паузою підопічні Енцо Марески на Стемфорд Брідж не змогли обіграти Крістал Пелес. Чого ж нам чекати сьогодні? Чого завгодно.

FAVBET, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,05, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 3,45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,00. За версією компанії , фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,05, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 3,45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,00.