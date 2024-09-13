Англія

Керманич "канонірів" розраховує на англійського вінгера, якого його клуб орендував у Челсі.

В останній день літнього трансферного вікна лондонський Арсенал підписав вінгера Челсі Рахіма Стерлінга, який приїхав на Емірейтс Стедіум на правах річної оренди, потрапивши у немилість до нового керманича "синіх" Енцо Марески.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета розповів, чому захотів бачити 29-річного англійця в своїй команді.

"Я бачу, що він голодний. Через 10 секунд я зрозумів, що ми повинні його привести на Емірейтс!

Він виглядає чудово. Перш за все, на його обличчі широка посмішка. Багато енергії. Він хоче довести, що досі є важливим гравцем", — цитує слова Мікеля Артети журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше Рахім Стерлінг назвав Арсенал клубом, який ідеально йому підходить.