Англія

Невдала серія чилійця продовжилася матчем проти Манчестер Юнайтед.

Центральний нападник Бен Бреретон Діас не перемагав із Шеффілд Юнайтед і Саутгемптоном в останніх 18 матчах АПЛ.

За даними Squawka, 25-річний чилієць установив новий антирекорд чемпіонату Англії за кількістю поєдинків без звитяг.

Зазначимо, що команди з Бреретоном Діасом зазнали сумарно 11 поразок поспіль, з яких 7 — Шеффілд Юнайтед, який він представляв у сезоні-2023/24 на правах оренди.

До Саутгемптона з Вільярреала нападник перебрався влітку 2024 року за 8.3 млн євро. Лік результативним діям за новий клуб Бен ще не відкрив.

Нагадаємо, в 4 турі АПЛ колектив Расселла Мартіна розгромно поступився Манчестер Юнайтед удома.