Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 14 вересня 2024 року.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Саутгемптон приймав Манчестер Юнайтед і зазнав розгромної поразки.

У першому таймі Онана впорався з ударом Арчера з 11-метрової позначки, після чого де Лігт (дебютний гол) і Рашфорд відзначилися результативними ударами. В ході другої половини зустрічі Стівенс залишив господарів поля в меншості, а Гарначо встановив на табло підсумковий рахунок, забивши гол в компенсований час.

На Саутгемптон у чемпіонаті Англії далі чекає домашній матч проти Іпсвіч Таун, тоді як МЮ гостюватиме в Крістал Пелес.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Саутгемптон — Манчестер Юнайтед у рамках 4-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 0:3

Голи: де Лігт, 36, Рашфорд, 41, Гарначо, 90+6

Саутгемптон: Рамсдейл — Сугавара, Беднарек, Стівенс — Діблінг (Лаллана, 63), Фернандеш (Гарвуд-Белліс, 81), Даунс, Угочукву (Корне, 64), Вокер-Пітерс — Бреретон (Фрейзер, 64), Арчер (Стюарт, 62)

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї (Магвайр, 74), де Лігт (Каземіро, 87), Мартінес (Еванс, 77), Далот — Еріксен (Угарте, 73), Мейну — Діалло, Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 73) — Зіркзе

Попередження: Корне - Мейну, Еріксен, Магвайр, Фернандеш

Вилучення: Стівенс, 79