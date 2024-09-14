Англія

"Червоні" поступилися вже у двох матчах вдома у 2024 році.

Ноттінгем Форест переміг на Енфілді вперше у XXI столітті. Команда Нуну Ешпіріту Санту здолала Ліверпуль у 4-му турі АПЛ — 1:0.

Востаннє Ноттінгем вигравав у "червоних" на їхньому полі 1969 року.

Ліверпуль у 2024 році програв на Енфілді вже 2 матчі АПЛ — удвічі більше, ніж за 2022 і 2023 роки в сумі.

У наступному матчі Ліверпуль зіграє проти Мілана на виїзді в рамках Ліги чемпіонів.