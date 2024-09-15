Англія

Серйозна справа.

Англійську асоціацію можуть відсторонити від участі в турнірах під егідою УЄФА, а крім того, позбавити країну права проведення чемпіонату Європи-2028 через втручання політичного уряду у футбол. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, потенційне відсторонення може статися через можливу появу незалежного футбольного регулятора, концепцію якого було запропоновано головними політичними партіями Великої Британії. Цей регулятор має здійснювати нагляд за системою ліцензування англійських клубів, перевіряти їхніх власників та директорів, а також надати вболівальникам право голосу під час ухвалення ключових рішень.

Підкреслюється, що генеральний секретар УЄФА Теодор Теодорідіс вже відправив листа Лізі Ненді, яка є міністром культури, засобів масової інформації та спорту Великої Британії, в якому наголосив, що "не повинно бути втручання уряду в розвиток футболу".

У своєму листі Теодорідіс наголосив, що Футбольна асоціація Англії (FA), яка з оптимізмом зустріла ідею створення подібного регулятора, повинна захищати свою незалежність "згідно зі статутами УЄФА та ФІФА".