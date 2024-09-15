Англія

Головним арбітром матчу жовта картка була продемонстрована 14 разів.

У 4-му турі АПЛ-2024/25 Борнмут приймав Челсі та зазнав мінімальної поразки.

Борнмут — Челсі 0:1 Відео гола та огляд матчу 14.09.2024

За даними OptaJoe, учасникам поєдинку на Віталіті Стедіум удалося встановити рекорд чемпіонату Англї. У цьому матчі жовті картки отримали 14 різних гравців, що є найбільшим показником в історії турніру.

Із боку господарів поля головний арбітр Ентоні Тейлор попередив Крісті, Кука, Сміта, Клюйверта, Сенесі та Семеньйо, тоді як Фофана, Кукурелья, Санчес, Джексон, Колвілл, Санчо, Вейга та Феліш отримали попередження з боку гостей.

Також зазначимо, що жовті картки дісталися й Андоні Іраолі та Енцо Маресці, керманичам обох колективів.