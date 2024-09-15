Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 14 вересня 2024 року.
Борнмут — Челсі, Getty Images
15 вересня 2024, 10:04
У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут приймав лондонський Челсі й зазнав поразки на останніх хвилинах.
Гра загалом складалась на користь команди Андоні Іраоли, проте вона не забивала свої відмінні гольові нагоди, а суперники мали одиничний шанс наприкінці зустрічі й ним скористались.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Челсі в рамках 4-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:
Борнмут — Челсі 0:1
Гол: Нкунку, 86
На 38-й хвилині Еванілсон (Борнмут) не забив пенальті (воротар).
Борнмут: Траверс — Сміт (Араухо, 75), Забарний, Сенесі, Керкез — Крісті (Скотт, 68), Кук — Семеньйо, Таверньєр (Унал, 83), Клюйверт (Біллінг, 74) — Еванілсон (Сіністерра, 68).
Челсі: Санчес — Дісасі (Адарабіойо, 72), Фофана, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Ренату — Мадуеке (Мадуеке, 61), Палмер, Нету (Санчо, 46) — Джексон (Нкунку, 79).
Попередження: Крісті, Кук, Сміт, Клюйверт, Сенесі, Семеньйо — Фофана, Кукурелья, Санчес, Джексон, Колвілл, Санчо, Вейга, Феліш