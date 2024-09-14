Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Борнмут — Челсі 0:1
Гол: Нкунку, 86

На 38-й хвилині Еванілсон (Борнмут) не забив пенальті (воротар).

Борнмут: Траверс — Сміт (Араухо, 75), Забарний, Сенесі, Керкез — Крісті (Скотт, 68), Кук — Семеньйо, Таверньєр (Унал, 83), Клюйверт (Біллінг, 74) — Еванілсон (Сіністерра, 68).

Челсі: Санчес — Дісасі (Адарабіойо, 72), Фофана, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Ренату — Мадуеке (Мадуеке, 61), Палмер, Нету (Санчо, 46) — Джексон (Нкунку, 79).

Попередження: Крісті, Кук, Сміт, Клюйверт, Сенесі, Семеньйо — Фофана, Кукурелья, Санчес, Джексон, Колвілл, Санчо, Вейга, Феліш