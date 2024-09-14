Команда Андоні Іраоли мала значно більше моментів, у порівнянні з переможним матчем проти Евертона, але в підсумку залишилась без очок.
Борнмут — Челсі, Getty Images
14 вересня 2024, 23:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 38-й хвилині Еванілсон (Борнмут) не забив пенальті (воротар).
Борнмут:
Борнмут — Челсі 0:1
Гол: Нкунку, 86
Траверс — Сміт (Араухо, 75), Забарний, Сенесі, Керкез — Крісті (Скотт, 68), Кук — Семеньйо, Таверньєр (Унал, 83), Клюйверт (Біллінг, 74) — Еванілсон (Сіністерра, 68).
Челсі:
Санчес — Дісасі (Адарабіойо, 72), Фофана, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Ренату — Мадуеке (Мадуеке, 61), Палмер, Нету (Санчо, 46) — Джексон (Нкунку, 79).
Попередження: Крісті, Кук, Сміт, Клюйверт, Сенесі, Семеньйо — Фофана, Кукурелья, Санчес, Джексон, Колвілл, Санчо, Вейга, Феліш