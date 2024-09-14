Англія

Нкунку приніс Челсі без Мудрика перемогу над Борнмутом із Забарним

Команда Андоні Іраоли мала значно більше моментів, у порівнянні з переможним матчем проти Евертона, але в підсумку залишилась без очок.

Борнмут — Челсі, Getty Images