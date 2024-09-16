Англія

Наставник дав свій коментар щодо бразильського вінгера.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про брак ігрової практики у Антоні.

"У нас тренування щодня, і гравці повинні заслужити право грати.

Коли гравці роблять правильні речі на тренуваннях, коли вони показують результати і гарне ставлення до справи, тоді вони заслуговують на право грати", — наводить слова тен Гага журналіст Семюел Лакхерст.

У цьому сезоні вінгер Мачестер Юнайтед провів лише один матч — він вийшов на заміну в грі з Брайтоном на 90-й хвилині.