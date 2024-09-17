Англія

25-річний футболіст встиг провести за збірну 24 матчі, у яких забив один гол.

Захисника Шеффілда Юнайтеда Анела Ахмедходжича назавжди виключили зі складу збірної Боснії і Герцеговини, повідомляє прес-служба футбольного союзу БіГ.

Раніше 25-річний боснієць заявив про тимчасову відмову від виступів за національну команду, а також розкритикував медичний персонал збірної, назвавши їхнє ставлення до справи "легковажною та дилетантською".

"Запрошення до національної збірної країни – це високий вчинок, вінець багаторічної наполегливої ​​праці та самопожертви, мрія кожного гравця, який прагне зробити поважну футбольну кар’єру.

Тому ми чітко і однозначно заявляємо: наша збірна не постраждає через тих, хто не хоче, не може або просто не викладається на полі. Щоб це не було якимось загальним оголошенням, з якого можна здогадатися, кого воно частково стосується, але про це прямо не зазначено, я хочу чітко сказати: ніхто, навіть пан Анел Ахмедходжич, не може вибирати, коли і в який час він буде доступний для збірної, а коли ні.

Тому ми користуємося нагодою, щоб дати зрозуміти, що це остаточний кінець міжнародної кар'єри Анела Ахмедходжича. Не на найближче майбутнє, а й на найвіддаленіше. Запросити його знову, в найближчому чи далекому майбутньому, було б, я вважаю, великою образою для всіх, хто любить цю країну і цю збірну.

Його дії не мають жодного виправдання та підґрунтя в реальності, і цим він образив усіх боснійців та герцеговинців. Тому наша відповідь така, як є: чітка і рішуча. Завжди раді всім, хто хоче стати частиною нашої історії. Тих, хто не хоче залишати нас самих в наших зусиллях реалізувати наші мрії та мрії наших шанувальників", - заявив спортивний директор збірної Емір Спахіч.

Ахмедходжич дебютував у складі збірної Боснії і Герцеговини у жовтні 2020 року. З того часу він провів 24 матчі, в яких забив один гол.