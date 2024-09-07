Ліга націй

Завершилися ще два матчі першого туру нової кампанії турніру.

У рамках першого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 у суботу, 7 вересня, відбулися ще два поєдинки.

По дві результативні дії від Джошуа Зіркзе та Тіджані Рейндерса допомогли колективу Рональда Кумана розібратися з боснійцями.

Нідерланди — Боснія і Герцеговина 5:2

Голи: Зіркзе, 13, Рейндерс, 45+2, Гакпо, 56, Веггорст, 88, Сімонс, 90+2 — Демірович, 27, Джеко, 73

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс (Гертрейда, 66), де Лігт, ван Дейк, Аке (Ю. Тімбер, 66) — Схаутен (К. Тімбер, 83), Рейндерс, Гравенберх — Сімонс, Зіркзе (Веггорст, 74), Гакпо (Мален, 66)

Боснія і Герцеговина: Васіль — Барішич, Катич, Тахірович (Крунич, 46), Муякич (Бурнич, 68) — Газібегович, Гігович (Шарич, 68), Дедич — Гусейнбашич (Байрактаревич, 68), Джеко, Демірович (Табакович, 83)

Попередження: Демірович, Газібегович

Греки з дублем Фотіса Йоаннідіса здолали фінську національну команду на власному полі.

Греція — Фінляндія 3:0

Голи: Йоаннідіс, 23, 76, Каллман, 37 (автогол)

Греція: Влаходімос — Рота, Мавропанос, Куліеракіс, Цімікас — Бухалакіс (Зафейріс, 67), Манталос (Сіопіс, 67) — Хаційованніс (Константеліас, 48), Бакасетас (Павлідіс, 88), Пелкас — Йоаннідіс (Вагіаннідіс, 89)

Фінляндія: Градецкі — Столь, Хосконен, Іванов, Гальвес — Пельтола, Шуллер (Ніссіля, 45) — Антман (Кескінен, 63), Камара (Валта, 88), Лод (Єнсен, 66) — Каллман (Пох'янпало, 63)

Попередження: Куліеракіс, Константеліас, Зафейріс — Каллман, Пельтола