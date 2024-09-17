Англія

На рахунку іспанця понад 60 матчів протягом сезону-2023/24.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі на пресконференції перед матчем у Лізі чемпіонів висловився щодо насиченості футбольного календаря, передає портал BBC.

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Новий формат головного клубного турніру Європи передбачає щонайменше два додаткових матчі напередодні плей-оф. В іспанця запитали, чи є ймовірність, що гравці страйкуватимуть через перенасичений календар.

"Я думаю, що ми близькі до цього. Зрозуміти щось загальне легко, поставте це ж питання будь-кому з гравців і він скаже те саме. Якщо так буде й надалі, то може настати момент, коли у нас не буде іншого виходу, побачимо", — заявив Родрі.

Протягом останніх двох повних сезонів Манчестер Сіті зіграв 120 матчів у всіх турнірах. Родрі взяв участь у 61 поєдинку за клуб і збірну Іспанії в ході минулої кампанії.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Інтер у 1 турі ЛЧ відбудеться завтра, 18 вересня (початок — о 22:00 за Києвом).