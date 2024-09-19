Англія

Завершилися ще два поєдинки 1/16 фіналу турніру.

У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги-2024/25 у середу, 18 вересня, відбулися два матчі: Брайтон приймав Вулвергемптон, а Тоттенгем гостював у Ковентрі Сіті.

"Чайки" були сильнішими за "вовків" у результативному поєдинку. Команда Фабіана Гюрцелера продовжила свою серію без поразок до шести зустрічей.

Брайтон — Вулвергемптон 3:2

Голи: Балеба, 14, Адінгра, 31, Кадиоглу, 85 — Гедеш, 44, Дойл, 90+1

Брайтон: Стіл — Гіншелвуд, Вебстер, Ігор, Еступіньян — Мінте (Кадиоглу, 82), Балеба (Віффер, 63), Модер (Аярі, 71), Адінгра — Фергюсон (Велбек, 63), Енсісо (Лемпті, 82)

Вулвергемптон: Са — Ліма (Семеду, 64), Буено, Понд, Доерті — Дойл, Ж. Гомеш (Леміна, 64) — Сарабія (Форбс, 63), Хван (Кунья, 71), Р. Гомеш — Гедеш (Ларсен, 82)

Попередження: Еступіньян, Гіншелвуд, Фергюсон, Модер, Вебстер — Сарабія, Дойл

"Шпори" на останніх хвилинах уникнули поразки від представника Чемпіоншипу. Для підопічних Анге Постекоглу це була перша виїзна перемога в новому сезоні.

Ковентрі Сіті — Тоттенгем 1:2

Голи: Томас-Асанте, 63 — Спенс, 88, Джонсон, 90+2

Ковентрі Сіті: Вілсон — ван Евейк, Томас, Бінкс, Бідвелл — Екклз (Шиф, 71), Аллен — Томас-Асанте, Рудоні (Торп, 78), Райт (Мейсон-Кларк, 71) — Бассетт (Сіммс, 70)

Тоттенгем: Форстер — Грей, Дрегушин, Девіс, Удоджі (Спенс, 46) — Сарр, Бентанкур, Бергвалль (Меддісон, 62) — Одобер (Джонсон, 18), Соланке (Сон, 62), Вернер (Кулусевські, 74)

Попередження: Бінкс, Аллен, Томас-Асанте — Меддісон