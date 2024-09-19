Англія

Українець не вражає в Англії.

Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик може змінити клубну прописку найближчої зими. Про це повідомляє TeamTalk.

За інформацією джерела, лондонський клуб готовий розлучитися з українським гравцем. Мова йде як про оренду, так і про повноцінний продаж Мудрика.

Зазначається, що інтерес до українського вінгера виявляють Баварі», Марсель та неназвані клуби з чемпіонату Англії. Крім Мудрика, Челсі розглядає продаж ще кількох футболістів, які не входять до основного складу команду.

Нагадаємо, в сезоні-2024/2025 Мудрик провів за Челсі чотири матчі та віддав одну результативну передачу.