Футболіст може зіграти за Евертон в найближчому матчі.
ВІТАЛІЙ МИКОЛЕНКО, GETTY IMAGES
19 вересня 2024, 18:52
Захисник Евертона і збірної України Віталій Миколенко оговтався після хвороби, повідомляє пресслужба ліверпульського клубу.
В матчі з Астон Віллою Віталій був замінений у першому таймі. Тренер Шон Дайч пізніше сказав, що Миколенку стало недобре, футболіст прихворів.
Він пропустив гру із Саутгемптоном (1:1).
У поточному сезоні Миколенко провів три матчі в АПЛ і результативними діями не відзначився.