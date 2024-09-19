Англія

Футболіст може зіграти за Евертон в найближчому матчі.

Захисник Евертона і збірної України Віталій Миколенко оговтався після хвороби, повідомляє пресслужба ліверпульського клубу.

В матчі з Астон Віллою Віталій був замінений у першому таймі. Тренер Шон Дайч пізніше сказав, що Миколенку стало недобре, футболіст прихворів.

Він пропустив гру із Саутгемптоном (1:1).

У поточному сезоні Миколенко провів три матчі в АПЛ і результативними діями не відзначився.