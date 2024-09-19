Німеччина

Бельгієць непогано розпочав у Мюнхені.

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував критику у свій бік щодо його призначення в мюнхенський клуб. Цитує бельгійця Bayern&Germany.

"Я народився в Брюсселі, мій батько був біженцем, який приїхав із Конго. Які були мої шанси виступати в АПЛ, вигравати щось як гравець, виступати за національну збірну? Шанси були 0,000 з чимось.

Тепер я тренер. Ви можете перестати вірити в себе і в те, чого можете досягти, через те, що говорять інші люди? Давайте заохочувати людей до успіху і руйнувати бар'єри", — сказав Компані.

Нагадаємо, Венсана Компані було призначено головним тренером Баварії в травні 2024 року. Перші чотири матчі "ротен" під керівництвом 38-річного фахівця закінчилися перемогами.